РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА «Уход российских войск дал нам возможность двигаться вперед»

Действительно, тогдашняя Россия, во много раз более свободная и демократичная чем сегодня, не хотела терять свою сферу влияния в ближнем зарубежье. Именно поэтому я не согласен с теми критиками, которые обвиняли президента Мери в том, что, мол, не было необходимости подписывать какие-либо договоры с Ельциным, оставлять военных пенсионеров в Эстонии было безответственно и что российские войска все равно бы ушли.

В любом случае, в отношениях между странами мало что происходит само по себе. Вернее, само по себе ничего не происходит.

Уход российских войск не был конечным пунктом в обеспечении безопасности для Эстонии. Это давало возможность двигаться вперед в направлении безопасности и самостоятельности, полностью интегрироваться в западный мир, Европейский союз и НАТО.

Давайте спросим, приняли бы к себе организации, защищающие благополучие и безопасность Европы, страну, в которой находится хотя бы несколько сотен российских военнослужащих? Об этом не могло быть и речи. И это была бы совсем другая Эстония.

Я также должен уточнить название нашей дискуссии - «Изгнанные навсегда».

Оно вытекает из слов президента Мери от 31 августа 1994 года о том, что отныне на эстонской земле больше не будет российских войск, и только от нашей мудрости, единодушия и трезвого взгляда в будущее зависит, чтобы так было всегда.

Так Леннарт Мери, проработавший здесь, в Кадриоргском дворце, девять лет, поставил перед нами задачу добиться того, чтобы российские войска были навсегда изгнаны из Эстонии. Задачу, которую мы теперь с радостью выполняем каждый день.

Спасибо!