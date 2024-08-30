В пятницу, 30 августа, президент Эстонской Республики Алар Карис, произнес речь в Кадриорге по случаю 30-й годовщины вывода российских войск. Он напомнил о важности этого исторического события, которое стало ключевым шагом на пути к независимости и свободе Эстонии, открыв перед страной новые горизонты в ее внешней политике и безопасности.
РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА ⟩ «Уход российских войск дал нам возможность двигаться вперед»
Rus.Postimees публикует перевод текста речи главы государства в полном объеме:
Дорогие друзья.
31 августа наряду с 24 февраля, 16 ноября или 20 августа занимает достойное место в перечне важных дат, повлиявших на Эстонию. Ведь именно 31 августа 1994 года российские войска, войска чужой страны, покинули Эстонию как тень Второй мировой войны. Они должны были уйти, чтобы мы стали по-настоящему свободными, в том числе и в выборе будущей внешней политики и политики безопасности.
Я преклоняю голову перед президентом Леннартом Мери, премьер-министром Мартом Лааром, многими нашими дипломатами, политиками и государственными служащими, чьи настойчивость, изобретательность, смелость, иногда вплоть до самоотверженности, привели к заключению соглашений Мери-Ельцина и выводу российских войск.
За нами остались Молдова, Армения, Грузия, Украина. Это разные истории и разные причины, но результат один - Россия использует свои военные базы как наручники во внешней политике, чтобы сковать эти страны или даже организовать прямую военную агрессию.
Эстония знала, чего и почему она хочет, и у нас были влиятельные друзья. Среди них, безусловно, премьер-министр Швеции Карл Бильдт, канцлер Германии Гельмут Коль и, конечно же, президент США Билл Клинтон. С их помощью мы шаг за шагом ломали сопротивление России. Юри Луйк метко заметил, что Запад поддержал нас в основном из желания показать новую Европу и окончание холодной войны, поскольку российские войска, не имевшие стратегического значения, находились в Эстонии лишь для того, чтобы обозначить советский след на этой территории.
Действительно, тогдашняя Россия, во много раз более свободная и демократичная чем сегодня, не хотела терять свою сферу влияния в ближнем зарубежье. Именно поэтому я не согласен с теми критиками, которые обвиняли президента Мери в том, что, мол, не было необходимости подписывать какие-либо договоры с Ельциным, оставлять военных пенсионеров в Эстонии было безответственно и что российские войска все равно бы ушли.
В любом случае, в отношениях между странами мало что происходит само по себе. Вернее, само по себе ничего не происходит.
Уход российских войск не был конечным пунктом в обеспечении безопасности для Эстонии. Это давало возможность двигаться вперед в направлении безопасности и самостоятельности, полностью интегрироваться в западный мир, Европейский союз и НАТО.
Давайте спросим, приняли бы к себе организации, защищающие благополучие и безопасность Европы, страну, в которой находится хотя бы несколько сотен российских военнослужащих? Об этом не могло быть и речи. И это была бы совсем другая Эстония.
Я также должен уточнить название нашей дискуссии - «Изгнанные навсегда».
Оно вытекает из слов президента Мери от 31 августа 1994 года о том, что отныне на эстонской земле больше не будет российских войск, и только от нашей мудрости, единодушия и трезвого взгляда в будущее зависит, чтобы так было всегда.
Так Леннарт Мери, проработавший здесь, в Кадриоргском дворце, девять лет, поставил перед нами задачу добиться того, чтобы российские войска были навсегда изгнаны из Эстонии. Задачу, которую мы теперь с радостью выполняем каждый день.
Спасибо!