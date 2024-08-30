Снижение валового внутреннего продукта на один процент было вполне ожидаемым, и, похоже, завершился восьмиквартальный экономический спад, прокомментировал изменения ВВП главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Экономист Swedbank: экономика Эстонии улучшается, хотя и небольшими шагами
Перевод: Сергей Светлов
Уточненные расчеты валового внутреннего продукта (ВВП) за второй квартал были достаточно предсказуемыми. Экономика Эстонии сократилась на 1% в годовом сравнении и осталась на том же уровне в квартальном сравнении с учетом сезонной и календарной корректировки. Так как при более детальном рассмотрении в квартальном сравнении был зафиксирован незначительный рост, можно сказать, что экономический спад, длившийся восемь кварталов подряд, завершился.
Наиболее глубокий спад в экономике пришелся на первый квартал прошлого года, однако восстановление происходит очень медленно. В первой половине года ВВП сократился на 1,6%, однако вторая половина года должна быть немного лучше. Несмотря на это, по нашему прогнозу экономика Эстонии в этом году сократится на 0,6%. Положительным моментом является то, что рост ВВП в текущих ценах, то есть в денежном выражении, во втором квартале немного ускорился, увеличившись на 2,8% в годовом сравнении. Однако этот рост значительно отстает от среднего показателя за последние 10 лет (7,1%).
Из 21 сектора экономики рост в постоянных ценах во втором квартале показали восемь, причем самый значительный положительный вклад внесло повышение на 12% в секторе недвижимости. Несмотря на застой на рынке недвижимости, добавленная стоимость в этом секторе в последние кварталы значительно выросла. Наибольшее снижение ВВП было вызвано уменьшением добавленной стоимости в оптовой и розничной торговле, а также в строительстве. Однако сильное падение в торговле в значительной степени связано с исключительно сильным ростом в предыдущем году, что повысило базу сравнения.
Тем не менее объемы продаж розничных предприятий во втором квартале снизились. Ожидаемо продолжилось и сокращение общего объема потребления. Поскольку потребление составляет более половины всего ВВП, его снижение оказывает значительное влияние на экономику в целом. Хотя реальная заработная плата растет с середины прошлого года и покупательная способность среднего работника улучшается, потребление сдерживается слабой уверенностью домохозяйств.
Спад экспорта товаров и услуг во втором квартале замедлился, при этом экспорт услуг даже немного увеличился, однако торговый дефицит несколько увеличился - это оказало негативное влияние на ВВП. Внешний спрос по-прежнему остается слабым, но постепенно улучшается и должен начать поддерживать экспорт все больше. Тем не менее ослабленная конкурентоспособность предприятий может сдерживать рост экспорта. Так, согласно исследованию Swedbank в этом году, основное внимание предприятий направлено на повышение эффективности и конкурентоспособности.
В следующем году рост экономики Эстонии будет в основном обусловлен факторами, поступающими из внешней среды - увеличением внешнего спроса и снижением процентных ставок. Снижение процентных ставок будет все больше поддерживать рост внутреннего спроса.
Хотя сокращение чрезмерного дефицита государственного бюджета необходимо, уже известные на данный момент планируемые налоговые пакеты и сокращение расходов ускорят инфляцию и замедлят экономический рост в следующем и в последующем году. Тем не менее улучшение экономики Эстонии должно продолжиться в следующем году, и экономика будет расти. Для повышения экономической активности необходимо улучшение доверия к экономике.