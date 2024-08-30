Экономист Swedbank: экономика Эстонии улучшается, хотя и небольшими шагами

Перевод: Сергей Светлов

Уточненные расчеты валового внутреннего продукта (ВВП) за второй квартал были достаточно предсказуемыми. Экономика Эстонии сократилась на 1% в годовом сравнении и осталась на том же уровне в квартальном сравнении с учетом сезонной и календарной корректировки. Так как при более детальном рассмотрении в квартальном сравнении был зафиксирован незначительный рост, можно сказать, что экономический спад, длившийся восемь кварталов подряд, завершился.

Наиболее глубокий спад в экономике пришелся на первый квартал прошлого года, однако восстановление происходит очень медленно. В первой половине года ВВП сократился на 1,6%, однако вторая половина года должна быть немного лучше. Несмотря на это, по нашему прогнозу экономика Эстонии в этом году сократится на 0,6%. Положительным моментом является то, что рост ВВП в текущих ценах, то есть в денежном выражении, во втором квартале немного ускорился, увеличившись на 2,8% в годовом сравнении. Однако этот рост значительно отстает от среднего показателя за последние 10 лет (7,1%).