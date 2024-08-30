Осторожно: мошенники снова атакуют с фальшивыми автобусными картами

В социальных сетях вновь активизировались мошенники, обещающие жителям Тарту «уникальную возможность» - при покупке новой автобусной карты можно якобы получить шесть месяцев бесплатных поездок. Но будьте осторожны: это всего лишь ловушка. На самом деле, вскоре в автобусах Тарту действительно можно будет бесплатно ездить в течение недели, но такая информация будет распространяться только через официальные каналы.