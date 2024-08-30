В социальных сетях вновь активизировались мошенники, обещающие жителям Тарту «уникальную возможность» - при покупке новой автобусной карты можно якобы получить шесть месяцев бесплатных поездок. Но будьте осторожны: это всего лишь ловушка. На самом деле, вскоре в автобусах Тарту действительно можно будет бесплатно ездить в течение недели, но такая информация будет распространяться только через официальные каналы.
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Осторожно: мошенники снова атакуют с фальшивыми автобусными картами
Перевод: Каролийна Вертяева
Мошенничество, нацеленное на жителей Тарту, начало распространяться в первой половине лета. «Приобретите транспортную карту Тарту и наслаждайтесь бесплатными поездками целый год!» - обещала страница в середине июля. Теперь утверждается, что 500 самых быстрых покупателей смогут получить право на бесплатные автобусные поездки на полгода всего за 2,35 евро.