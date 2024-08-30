На следующей неделе в Эстонии жара вновь достигнет 28 градусов

В воскресенье зона низкого давления продолжит циркулировать над Финляндией, а над Эстонией пройдут дожди. Вероятность осадков выше в Западной и Северо-Западной Эстонии - от 50 до 75%, ниже - в Восточной и Южной Эстонии, около 25%. Порывы западного ветра составят в глубине страны 12, на побережье до 17 м/сек, к вечеру ветер ослабеет. Температура ночью 8-13 градусов тепла, на побережье до 17 градусов тепла, днем 16-20 градусов тепла.

В понедельник ложбина низкого давления заполнится, постепенно усилится влияние гребня высокого давления и вероятность осадков снизится до 50 процентов в западной части Эстонии, на востоке страны установится еще более сухая погода. Ветер ослабеет, ночью он будет дуть с юго-востока, а днем - с юга. Температура воздуха ночью 7-12 градусов, на побережье выше 15 градусов, днем 18-23 градуса.

Во вторник на периферии гребня высокого давления будет преимущественно без осадков, вероятность отдельных ливней составит до 25 процентов. Легкий восточный ветер, на побережье умеренный. Ночью температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье более 15 градусов, днем от 22 до 27 градусов.

В среду и четверг страны Балтии окажутся под влиянием периферии гребня высокого давления. Облачность поредеет, без осадков. Ветер преимущественно слабый. Ночью температура воздуха 11-17 градусов, днем 25-28 градусов, на побережье немного прохладнее.

В пятницу, судя по нынешним прогнозам, погода может измениться: с запада начнут поступать массы более прохладного и влажного воздуха, возрастет вероятность дождей и жара понемногу отступит.