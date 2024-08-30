В Италии развернулась бурная дискуссия после решения начальной школы в Саличе-Салентино на юго-востоке страны, где первоклассникам предписано носить школьную форму зеленого цвета.
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Гендерно-нейтральные школьные формы в небольшой школе разожгли культурную войну в Италии
Перевод: Каролийна Вертяева
По словам школы, это решение, принятое в конце июля, направлено на формирование более открытого и инклюзивного мышления, а также воспитание более осведомленных и чувствительных к гендерным вопросам граждан, сообщает Reuters.