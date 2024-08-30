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Гендерно-нейтральные школьные формы в небольшой школе разожгли культурную войну в Италии

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Премьер-министр Албании Эди Рама (слева направо), премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Великобритании Риши Сунак нашли общий язык по вопросам иммиграции в декабре прошлого года в Риме.
Премьер-министр Албании Эди Рама (слева направо), премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Великобритании Риши Сунак нашли общий язык по вопросам иммиграции в декабре прошлого года в Риме. Фото: Itaalia peaministri kantselei/APA Images/ZUMA Press Wire/Scanpix

В Италии развернулась бурная дискуссия после решения начальной школы в Саличе-Салентино на юго-востоке страны, где первоклассникам предписано носить школьную форму зеленого цвета.

Перевод: Каролийна Вертяева

По словам школы, это решение, принятое в конце июля, направлено на формирование более открытого и инклюзивного мышления, а также воспитание более осведомленных и чувствительных к гендерным вопросам граждан, сообщает Reuters.

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