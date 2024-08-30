В пятницу посольство Китая в Эстонии направило ноту Министерству иностранных дел, поскольку делегация депутатов Рийгикогу отправилась в пятницу в Индию на День демократии, организованный тибетским правительством в изгнании.
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Посольство КНР направило ноту протеста в связи со встречей делегации Рийгикогу
Председатель группы поддержки Тибета в Рийгикогу Юку-Калле Райд и ее члены Кармен Йоллер и Эстер Карузе отправились в пятницу на День демократии, организованный тибетским правительством в изгнании в Дхарамсале (Индия). Нота была получена Министерством иностранных дел еще до того, как члены Национального собрания смогли сесть в самолет в аэропорту Таллинна.
В ноте посольство отметило, что Сицзан (автономный район на юго-западе Китая - BNS) является неотъемлемой частью китайской территории с древних времен. Китай не использует название Тибет и называет его своей провинцией Сицзан.