Посольство КНР направило ноту протеста в связи со встречей делегации Рийгикогу

Председатель группы поддержки Тибета в Рийгикогу Юку-Калле Райд и ее члены Кармен Йоллер и Эстер Карузе отправились в пятницу на День демократии, организованный тибетским правительством в изгнании в Дхарамсале (Индия). Нота была получена Министерством иностранных дел еще до того, как члены Национального собрания смогли сесть в самолет в аэропорту Таллинна.