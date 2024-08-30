Таллиннский университет принимает рекордное число первокурсников

Вийк призвал всех студентов проникнуться академическим духом, который объединяет свободное сообщество ученых. «Если в демократическом государстве у каждого человека есть один голос, равный по значимости с другими, то в научном мышлении количество людей, придерживающихся той или иной точки зрения, не имеет значения. Важно лишь то, насколько эта точка зрения хорошо аргументирована, доказана, методически правильно выведена, всесторонне обоснована и основана на проверенных и надежных исходных данных», - сказал Вийк.