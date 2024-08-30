В Эстонии, где розничная торговля занимает значительное место в экономике, рост цен начал сильно влиять на поведение потребителей, объяснила генеральный директор Rimi Кристель Метс, почему розничная торговля могла оказать негативное влияние на экономику во втором квартале.
Для подписчиков
Rimi: растущие цены сильно влияют на поведение потребителей
Перевод: Каролийна Вертяева
По словам Метс, рост цен привел к тому, что потребители все чаще ищут скидки и акционные товары, в то время как расходы на предметы роскоши и товары не первой необходимости сократились. Потребители отдают предпочтение более доступным брендам и товарам под собственной торговой маркой магазинов.