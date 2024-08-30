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Rimi: растущие цены сильно влияют на поведение потребителей

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Продуктовый магазин. Фото иллюстративное.
Продуктовый магазин. Фото иллюстративное. Фото: Margus Ansu

В Эстонии, где розничная торговля занимает значительное место в экономике, рост цен начал сильно влиять на поведение потребителей, объяснила генеральный директор Rimi Кристель Метс, почему розничная торговля могла оказать негативное влияние на экономику во втором квартале.

Перевод: Каролийна Вертяева

По словам Метс, рост цен привел к тому, что потребители все чаще ищут скидки и акционные товары, в то время как расходы на предметы роскоши и товары не первой необходимости сократились. Потребители отдают предпочтение более доступным брендам и товарам под собственной торговой маркой магазинов.

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