Латвия сократит долю в airBaltic с 98 до 25 процентов

Кроме того, он сообщил, что были приняты решения о дальнейших действиях airBaltic, призванных обеспечить успех IPO: консолидации акционерного капитала и соответствующих решениях, которые необходимо подать в Регистр предприятий. Было принято и концептуальное решение о том, что компания никаких дополнительных вложений от государства не требует и не рассматриваются сценарии, по которым государство могло бы сделать какие-то вложения в процессе IPO. «Конечно, не исключая различных сценариев развития», - добавил Васкс.

При этом Васкс отметил, что привлечение инвестора является постоянным процессом, но провести IPO без привлечения стратегического инвестора нельзя.

Более подробных комментариев по поводу личности инвестора он не предоставил, отметив, что продолжается процесс переговоров. «План протестировать рынок IPO подразумевает начало четвертого квартала текущего года. Это означает, что время на то, чтобы договориться с инвестором, - ближайшие пару месяцев», - отметил он.

Кто приобретет акции?

Как сообщалось, перед возможным IPO к акциям airBaltic проявил интерес некий стратегический инвестор, чье имя пока не разглашается.

По словам Бришкенса, это хорошие новости, так как инвестор мог бы войти в капитал airBaltic с миноритарным пакетом, а затем вместе можно будет готовиться к IPO.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в середине августа отметил, что продолжаются переговоры с потенциальным инвестором перед IPO о возможном проведении процесса во второй половине этого года. Более подробной информации о стратегическом инвесторе представители авиакомпании не предоставили, отметив, что продолжаются переговоры.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.