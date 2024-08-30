Латвия сократит долю в airBaltic с 98 до 25 процентов

На закрытой части заседания правительства в пятницу, 30 августа, было достигнуто соглашение, по которому после первоначального публичного предложения (IPO) акций латвийской национальной авиакомпании airBaltic государство должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одну акцию, заявил журналистам министр сообщения Каспар Бришкенс после заседания правительства, передает новостной портал RUS.TVNET.
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Министр пояснил, что сейчас со стратегическим инвестором airBaltic ведутся переговоры не о продаже контрольного пакета, а о приобретении миноритарного пакета перед IPO или в процессе IPO, а также, возможно, совместном участии в IPO. «Условие государства, согласованное в пятницу правительством, заключается в том, что после IPO государство должно сохранить не менее 25% плюс одну акцию, что является блокирующим миноритарным пакетом», - сказал Бришкенс.
На вопрос, означает ли это, что после процесса IPO Латвия готова отказаться от контрольного пакета airBaltic, он ответил утвердительно.
«Если таким образом мы можем обеспечить как приход стратегического инвестора, так и привлечение достаточного крупного капитала для IPO, то сегодняшнее решение это предусматривает. Если компания способна привлечь в ходе IPO достаточно капитала для реализации своего существующего бизнес-плана с попутным привлечением стратегического инвестора и без государственных инвестиций в IPO, то сохранение участия в объеме блокирующего миноритарного пакета государство готово поддержать», - добавил министр.
Председатель совета airBaltic Клав Васкс заявил, что правительство в пятницу поддержало план airBaltic по продолжению продвижения IPO авиакомпании со всеми предварительными работами, в том числе airBaltic продолжит переговоры со стратегическим инвестором в качестве предпосылки для проведения IPO.
«Сейчас нет комментариев о прямом распределении долей, так как в каждом инвестиционном процессе идут торги по оценке компании - показателя того, насколько велика сумма инвестиций в обмен на доли акций компании. Переговоры продолжаются, поскольку компания старается добиться максимальной выгоды для государства», - сказал Васкс.
Кроме того, он сообщил, что были приняты решения о дальнейших действиях airBaltic, призванных обеспечить успех IPO: консолидации акционерного капитала и соответствующих решениях, которые необходимо подать в Регистр предприятий. Было принято и концептуальное решение о том, что компания никаких дополнительных вложений от государства не требует и не рассматриваются сценарии, по которым государство могло бы сделать какие-то вложения в процессе IPO. «Конечно, не исключая различных сценариев развития», - добавил Васкс.
При этом Васкс отметил, что привлечение инвестора является постоянным процессом, но провести IPO без привлечения стратегического инвестора нельзя.
Более подробных комментариев по поводу личности инвестора он не предоставил, отметив, что продолжается процесс переговоров. «План протестировать рынок IPO подразумевает начало четвертого квартала текущего года. Это означает, что время на то, чтобы договориться с инвестором, - ближайшие пару месяцев», - отметил он.
Кто приобретет акции?
Как сообщалось, перед возможным IPO к акциям airBaltic проявил интерес некий стратегический инвестор, чье имя пока не разглашается.
По словам Бришкенса, это хорошие новости, так как инвестор мог бы войти в капитал airBaltic с миноритарным пакетом, а затем вместе можно будет готовиться к IPO.
Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в середине августа отметил, что продолжаются переговоры с потенциальным инвестором перед IPO о возможном проведении процесса во второй половине этого года. Более подробной информации о стратегическом инвесторе представители авиакомпании не предоставили, отметив, что продолжаются переговоры.
Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.