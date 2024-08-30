В Таллинне 66-летний мужчина сбил 8-летнего ребенка, переходившего дорогу

Криминалист Пыхьяской префектуру Кайли Кюттнер подчеркнула, что с началом учебного года водители должны быть особенно внимательны. «Уже сейчас на улицах города больше людей, а с началом учебного года появится множество детей, которые идут в школу. Водителям нужно выделять больше времени и быть осторожными на дорогах, чтобы обеспечить безопасность всех участников движения», - сказала она.