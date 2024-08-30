В пятницу около 17:30 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожной аварии на улице Акадеэмия в Таллинне возле автобусной остановки Keemia, где 8-летний ребенок на велосипеде пересекал проезжую часть и был сбит 66-летним мужчиной на автомобиле Škoda.
В Таллинне 66-летний мужчина сбил 8-летнего ребенка, переходившего дорогу
Очевидец происшествия оказал ребенку первую помощь до прибытия скорой помощи, после чего медики доставили его в больницу под наблюдение врачей.
По словам представителя полиции, первичное тестирование выявило у водителя признаки алкогольного опьянения, в связи с чем было начато расследование.
Криминалист Пыхьяской префектуру Кайли Кюттнер подчеркнула, что с началом учебного года водители должны быть особенно внимательны. «Уже сейчас на улицах города больше людей, а с началом учебного года появится множество детей, которые идут в школу. Водителям нужно выделять больше времени и быть осторожными на дорогах, чтобы обеспечить безопасность всех участников движения», - сказала она.
«Мы также призываем родителей напомнить своим детям, как защитить себя от опасностей на дорогах перед началом учебного года», - добавила Кюттнер.