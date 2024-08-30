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Коронавирус снова отправляет людей в больницы

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Больной коронавирусом.
Больной коронавирусом. Фото: Marianne Loorents

Случаи госпитализации из-за коронавируса снова начали расти. Хотя на данный момент количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, невелико, с началом учебного года вирус может распространиться быстрее, что приведет к увеличению числа больных, которым потребуется медицинская помощь.

Перевод: Каролийна Вертяева 

По словам члена правления Южно-Эстонской больницы Арви Васка, в больнице на окраине Выру в последние недели были зарегистрированы отдельные случаи коронавируса. «Массового всплеска пока нет, - отметил он. - Однако COVID-19 у наших пациентов в основном вызывает обострение хронических заболеваний».

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