Коронавирус снова отправляет людей в больницы

По словам члена правления Южно-Эстонской больницы Арви Васка, в больнице на окраине Выру в последние недели были зарегистрированы отдельные случаи коронавируса. «Массового всплеска пока нет, - отметил он. - Однако COVID-19 у наших пациентов в основном вызывает обострение хронических заболеваний».