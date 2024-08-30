Несколько сотен миллионов евро не спасут Ида-Вирумаа от кризиса безработицы. Катри Райк: «Нужен еще один Фонд справедливого перехода»

Деньги, поступающие в Ида-Вирумаа из Фонда справедливого перехода – крупица по сравнению с тем, что принес в Эстонию сланцевый сектор. Что и сколько получится сделать на евроденьги, покажут ближайшие годы.

Всего год назад Фонду справедливого перехода (ÕÜF), который должен был освободить Ида-Вирумаа от зависимости от сланца и обеспечить жителям уезда рабочие места, грозило фиаско. Правила были строгими, заинтересованных лиц было мало, а сотни миллионов евро простаивали.