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Несколько сотен миллионов евро не спасут Ида-Вирумаа от кризиса безработицы. Катри Райк: «Нужен еще один Фонд справедливого перехода»

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Деньги, поступающие в Ида-Вирумаа из Фонда справедливого перехода – крупица по сравнению с тем, что принес в Эстонию сланцевый сектор. Что и сколько получится сделать на евроденьги, покажут ближайшие годы.
Деньги, поступающие в Ида-Вирумаа из Фонда справедливого перехода – крупица по сравнению с тем, что принес в Эстонию сланцевый сектор. Что и сколько получится сделать на евроденьги, покажут ближайшие годы. Фото: Tairo Lutter

Всего год назад Фонду справедливого перехода (ÕÜF), который должен был освободить Ида-Вирумаа от зависимости от сланца и обеспечить жителям уезда рабочие места, грозило фиаско. Правила были строгими, заинтересованных лиц было мало, а сотни миллионов евро простаивали.

Перевод: Александр Шкут

Чтобы напрасно не потерять деньги, были упрощены правила подачи заявок на субсидии, и, по сути, единственной ролью специального представителя правительства в Ида-Вирумаа Яануса Пурга стало привлечению предпринимателей в Ида-Вирумаа.

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