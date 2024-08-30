Всего год назад Фонду справедливого перехода (ÕÜF), который должен был освободить Ида-Вирумаа от зависимости от сланца и обеспечить жителям уезда рабочие места, грозило фиаско. Правила были строгими, заинтересованных лиц было мало, а сотни миллионов евро простаивали.
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Несколько сотен миллионов евро не спасут Ида-Вирумаа от кризиса безработицы. Катри Райк: «Нужен еще один Фонд справедливого перехода»
Перевод: Александр Шкут
Чтобы напрасно не потерять деньги, были упрощены правила подачи заявок на субсидии, и, по сути, единственной ролью специального представителя правительства в Ида-Вирумаа Яануса Пурга стало привлечению предпринимателей в Ида-Вирумаа.