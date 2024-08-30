Это что Джордж Клуни? В Эстонии снимают голливудский сериал

На территории мызы Колга в Харьюмаа развернулись масштабные съемки, привлекшие внимание местных жителей и вызвавшие волну слухов. По информации Virumaa Teataja, в Эстонии может находиться сам Джордж Клуни, один из продюсеров сериала. Некоторые жители утверждают, что видели, как звезда прогуливается по съемочной площадке.