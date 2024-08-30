На территории мызы Колга в Харьюмаа развернулись масштабные съемки, привлекшие внимание местных жителей и вызвавшие волну слухов. По информации Virumaa Teataja, в Эстонии может находиться сам Джордж Клуни, один из продюсеров сериала. Некоторые жители утверждают, что видели, как звезда прогуливается по съемочной площадке.
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Это что Джордж Клуни? В Эстонии снимают голливудский сериал
Перевод: Каролийна Вертяева
В пятницу днем доступ на территорию мызы Колга был строго ограничен, и безопасность обеспечивали охранники. Когда фотограф Virumaa Teataja попытался сделать снимки военных палаток, установленных во дворе, охранник мгновенно подошел и запретил фотографировать, предупредив, что нарушение может обернуться штрафом в 5000 евро и вызовом полиции.