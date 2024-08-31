В пятницу, 30 августа, утром на шоссе Таллинн-Нарва в деревне Пада произошло ДТП: столкнулись два автомобиля.
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Фото ⟩ Яркое солнце стало причиной ДТП: на шоссе Таллинн-Нарва столкнулись автомобили
В пятницу в 7:25 утра в полицию сообщили, что на 120-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП: 64-летняя женщина на автомобиле Toyota внезапно затормозила, поскольку на светофоре, который был установлен из-за дорожных работ, загорелся красный свет.
«По словам 64-летней женщины, которая ехала позади на Volvo, она была ослеплена солнцем и не видела стоп-сигналы едущего впереди автомобиля, в результате чего произошло столкновение», - сообщил пресс-секретарь полиции.