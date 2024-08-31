Фото Яркое солнце стало причиной ДТП: на шоссе Таллинн-Нарва столкнулись автомобили

В пятницу в 7:25 утра в полицию сообщили, что на 120-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП: 64-летняя женщина на автомобиле Toyota внезапно затормозила, поскольку на светофоре, который был установлен из-за дорожных работ, загорелся красный свет.