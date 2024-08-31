Остаться без денег у дверей магазина: банк заблокировал карту без предупреждения

В настоящее время все больше и больше людей предпочитают использовать платежные карты для ежедневных расчетов, а молодежи особенно нравится возможность добавить платежную карту в виртуальные кошельки, имеющиеся на их телефонах.

В повседневной жизни у каждого под рукой всегда есть мобильный телефон и нет необходимости носить с собой кошелек.

Однако Swedbank однажды может заблокировать вашу платежную карту из соображений безопасности, пообещав изготовить новую в течение пяти рабочих дней. А если это произойдет в выходной и позвонить в банк нельзя?

Что тогда? Swedbank рекомендует всегда держать в кошельке или кармане наличные деньги.

«Безусловно, это то же самое напоминание о необходимости хранить наличные деньги в резерве на случай непредвиденных обстоятельств. Главное, о чем следует помнить - банк не блокирует платежные карты по своей прихоти. Это делается в тех случаях, когда есть подозрение, что данные карты клиента могут оказаться в распоряжении третьей стороны и существует риск, что злоумышленники могут совершить платеж от имени клиента», - сказал представитель банка.

Если на родине можно просто пойти в ближайшее отделение банка и узнать, как получить свои средства как можно быстрее, или же занять деньги у знакомых, то блокировка платежной карты во время зарубежной поездки или командировки может стать причиной серьезной головной боли.