Реконструкция основного здания школы и строительство пристройки, спроектированные по проекту-победителю архитектурного конкурса 2019 года под названием «TAHVEL», были софинансированы государством в рамках проекта Kliima.

Новое здание соответствует современным требованиям и располагает учебной площадью на 864 учебных места. Но в новом учебном году в школу придет более 940 детей - интерес к современному зданию вырос, а также добавились учащиеся из закрывшейся Нарвской Солдинаской школы.

Суммарный бюджет реконструкции Нарвской Кесклиннаской школы, включающий не только строительные, но и все прочие работы, а также оснащение, превысил 24,8 миллиона евро. Из них 14,5 миллиона - поддержка государства, остальное - деньги Нарвы.

Строительные работы были выполнены компанией Ehitustrust OÜ по заказу Департамента развития и экономики города Нарва. Строительный надзор осуществляла компания Keskkonnaprojekt OÜ, управление строительством со стороны заказчика - компания Ehitusagentuur OÜ. Одним из главных вызовов в строительстве стал приказ со стороны нарвского Департамента архитектуры и городского планирования оставить старую часть здания, и уже к ней делать новую пристройку.

По словам директора Анны Зубовой, школа готова к учебному процессу: уже в понедельник к работе приступят 70 педагогов и 5 опорных специалистов. «На практике проверим, насколько удобнее стало отремонтированное здание, это покажет учебный процесс», - отметила директор.

Зубова добавила, что в школе работает много творческих учителей, и они могут привнести креативности в учебный процесс, поэтому совсем не обязательно, что в новом учебном году дети будут учиться исключительно за партами, глядя друг другу в затылок.

«У нас много столов для пинг-понга, много мебели для того, чтобы дети могли заниматься на улице в хорошую погоду. Несомненно, мы будем использовать все возможные методы и технологии для того, чтобы развивать учеников», - сказала Зубова.

Напомним, что с осени 2021 года ученики Кесклиннаской школы учились на удаленных временных площадях, ожидая реконструкции главного здания. Изначально рассчитывали, что в обновленный дом школа вернется уже к сентябрю 2023 года. Однако быстрому завершению работ помешал рост цен на стройматериалы, вынужденное повторное проведение тендера и поиск Нарвой дополнительных денег.