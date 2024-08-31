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Рецензия Книга дала возможность отомстить Полиции безопасности Эстонии

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Фото: Andres Putting / Delfi Meedia / Scanpix

Дебютный роман Роланда Тамма «Синдикат» (оригинальное название - «Sündikaat») стал самым популярным чтивом этим летом как минимум в одном месте – в штаб-квартире Полиции безопасности (КаПо) на Тоомпуйестеэ. Помимо прочего, изучается, есть ли в книге какие-либо разоблачения, которые потребовали бы официального вмешательства.

Перевод: София Солдатенко

Роланд Тамм - это, конечно, псевдоним. В реальной жизни это П.О. - бывший высокопоставленный чиновник КаПо. Или кто-то, кто очень умело выдает себя за П.О. Это был не рядовой сотрудник, а человек, занимавший важные должности. 15 лет назад тогдашний министр внутренних дел Юри Пихл (в книге Яан Похл) предложил П.О. стать главой Центральной криминальной полиции, но П.О. отказался.

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