Рецензия Книга дала возможность отомстить Полиции безопасности Эстонии

Роланд Тамм - это, конечно, псевдоним. В реальной жизни это П.О. - бывший высокопоставленный чиновник КаПо. Или кто-то, кто очень умело выдает себя за П.О. Это был не рядовой сотрудник, а человек, занимавший важные должности. 15 лет назад тогдашний министр внутренних дел Юри Пихл (в книге Яан Похл) предложил П.О. стать главой Центральной криминальной полиции, но П.О. отказался.