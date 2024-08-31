Ребенок застрял в пакомате

После развлечений детей двери ячейки размера XL пакомата Smartpost оказались сломаны. 12-летняя девочка залезла в большой шкафчик, и ее друзья закрыли его дверь. Открыть ее было невозможно.

Ребенка освободили пожарные, сломавшие двери пакомата. К счастью, со здоровьем девочки все было в порядке.

Представители Smartpost Itella проинформировали, что двери пакомата были открыты, потому что их не закрыл один из клиентов после получения посылки.

«В данный момент мы находимся на связи с производителем терминалов для посылок Smartpost, чтобы вместе найти решение и в будущем снизить риски того, что в ячейку пакомата может забраться человек и поставить под угрозу как собственное здоровье, так и чужую собственность», - прокомментировали сотрудники предприятия.

Предприятие призывает родителей объяснить своим детям, что такие развлечения могут закончиться не только повреждением имущества, но и серьезными травмами. Сотрудники Smartpost Itella рассматривают и возможность взыскания материального ущерба.

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