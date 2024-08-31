Завтра по всей Эстонии будут вывешены государственные флаги

Учебный год по традиции начинается 1 сентября. В День знаний особое внимание уделяется школьникам и учителям. В учебном году 2024/2025 по прогнозу Министерства образования и науки в первый класс поступает почти 15 000 учеников. Всего к учебе приступят 165 000 школьников, 26 000 учащихся профессионально-технических учебных заведений и 44 600 студентов университетов.