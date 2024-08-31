Начался сбор подписей с требованием отставки вице-мэра Таллинна

«Вице-мэр Ярван неоднократно публично выражал взгляды, направленные против людей, которые хотели бы справляться в городе без автомобиля. Его комментарии в СМИ, а также решения по управлению дорожным движением непропорционально благоприятствуют автомобильному движению в ущерб велосипедным дорожкам и безопасности пешеходов», - говорится в народной петиции, инициированной журналистом Оливером Хайнсалу.

«Эти решения носят чисто популистский характер и не основаны на научных исследованиях, не имеют поддержки каких-либо (сторонних) экспертов и находятся в явном противоречии со стратегией, заданной городом. Также действия Ярвана противоречат нескольким пунктам коалиционного соглашения», - говорится в инициативе.

Самым последним примером является его решение ликвидировать временную велосипедную дорожку на виадуке на Пярнуском шоссе и направить велосипедистов на тротуар, который заканчивается на одном конце лестницей и, по сути, у ворот школы, что означает множество потенциально опасных (для жизни) ситуаций, утверждается далее.

Во введении к народной инициативе отмечается, что Ярван утверждает, что это было сделано во имя общественного транспорта (сохранение автобусных зеркал), но речь идет лишь о добавлении 5 см ширины (дорожку можно было бы сделать от 2,7 м до 2,75 м, если скорость движения на этом участке составляла бы 40 км/ч); вместо этого всю велосипедную дорожку убрали с обочины за 10 000 евро.

«Город должен быть безопасным и комфортным для каждого жителя, будь ему восемь или 80 лет, передвигается он пешком, на велосипеде или на машине. Своими действиями Кристьян Ярван выступает только за интересы и комфорт автомобилистов, и это происходит за счет безопасности всех остальных жителей города и всех наших налоговых денег, - подчеркивается в заявлении. -Деятельность Ярвана угрожает жителям города, особенно детям. Его деятельность препятствует устойчивому развитию города, увеличивает дорожные проблемы в городе, загрязнения воздуха и уровень шума».

Каждый желающий может оставить подпись в поддержку инициативы здесь.