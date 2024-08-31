Более 400 иностранцев уехали жить из ЕС в Россию из-за «духовных и культурных ценностей». По крайней мере, так утверждает МВД РФ. Среди них есть и граждане Эстонии.
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Сколько жителей Эстонии поехало в Россию за «духовными ценностями»?
«МВД России проводится активная работа по оказанию содействия иностранным гражданам из недружественных стран, сделавшим свой выбор в пользу духовных и культурных ценностей РФ и обратившимся за защитой на территории РФ. В настоящий момент предоставлено временное убежище более 400 таким лицам», - сказали сегодня в пресс-центре МВД РФ.
По словам российских силовиков, большинство из граждан этой категории прибыли в Россию из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады.