Сколько жителей Эстонии поехало в Россию за «духовными ценностями»?

«МВД России проводится активная работа по оказанию содействия иностранным гражданам из недружественных стран, сделавшим свой выбор в пользу духовных и культурных ценностей РФ и обратившимся за защитой на территории РФ. В настоящий момент предоставлено временное убежище более 400 таким лицам», - сказали сегодня в пресс-центре МВД РФ.