Вчера в девять часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение, что на бульваре Кауназе в Тарту пуля из пневматического ружья попала в женщину. Пострадавшая получила легкие травмы, но медицинская помощь ей не потребовалась, сообщили в полиции.