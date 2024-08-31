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«Дети помогают учить язык»: турок приехал в Эстонию, чтобы стать учителем

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Фото: Arvo Meeks

Турок Керим Чалишир (29 лет) впервые приехал в Эстонию пять лет назад в качестве добровольца в выруский детский сад «Красная шапочка». Помимо прочего он помогал детям с рисованием и подвижными играми. После года волонтерской работы он вернулся на родину.

Перевод: София Солдатенко

Но через некоторое время что-то заставило его вернуться в Эстонию. И теперь он работает в Вастселийнаской гимназии, и на следующей неделе начнет там свой второй год работы учителем английского языка.

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