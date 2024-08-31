Пропавший в Пярнумаа 29-летний мужчина вернулся домой

Каупо покинул свой дом в Лихула вечером в среду, 28 августа. Последний раз его видели в субботу около 6:30 утра в Куусалу в Харьюмаа. Поскольку телефон пропавшего был отключен, близкие не могли связаться с ним и обратились за помощью в полицию.