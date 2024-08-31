Пропавший в Пярнумаа в среду вечером 29-летний Каупо вернулся домой.
Пропавший в Пярнумаа 29-летний мужчина вернулся домой
Каупо покинул свой дом в Лихула вечером в среду, 28 августа. Последний раз его видели в субботу около 6:30 утра в Куусалу в Харьюмаа. Поскольку телефон пропавшего был отключен, близкие не могли связаться с ним и обратились за помощью в полицию.
Сегодня, 31 августа, Каупо вернулся домой.
«С радостью сообщаем, что Каупо сам вернулся домой и с ним все в порядке», - написала Ляэнеская префектура.