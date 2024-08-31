Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 29-летнего мужчину

Каупо покинул свой дом в Лихула вечером в среду, 28 августа. Последний раз его видели в субботу около 6:30 утра в Куусалу в Харьюмаа, возможно, оттуда он сел на автобус до Таллинна. Его телефон выключен, и его близкие не могут с ним связаться.

Полиция собирает информацию у родственников Каупо о местах, куда он мог направиться, проверяются места, где он может находиться. К сожалению, Каупо до сих пор не найден. Приметы пропавшего переданы патрулям Таллинна.

Рост Каупо 178 см, у него среднее телосложение, темные волосы и стрижка под ежик. Он может быть одет в темную толстовку, шорты, темные кроссовки Adidas и белые носки.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Каупо, сообщить об этом по номеру 112.