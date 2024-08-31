Кентуккийский департамент здравоохранения выпустил уведомление о «розыске» кота, который укусил бойфренда своей хозяйки, и эта история привлекла большое внимание в социальных сетях.
ЗАБАВНОЕ ВИДЕО ⟩ Кот, объявленный властями в розыск, нашел прощение в соцсетях
Два кота хозяйки, Ларкин и Джин, не были лучшими друзьями, но обычно ладили. Однако во время недавнего переезда в новый дом они поссорились. Бойфренд хозяйки попытался их разнять, но это оказалось плохой идеей.
«Он взял Ларкина на руки, чтобы унести его от Джина, но кот несколько раз укусил его», - рассказала хозяйка журналу Newsweek.
Хозяйка настояла на том, чтобы бойфренд обратился в скорую помощь, зная, что укусы котов могут быть опасны и быстро привести к заражению. Укусы и царапины кошек могут оставлять на коже человека небольшие, но глубокие раны.
Такие раны быстро затягиваются, однако бактерии изо рта кошки могут остаться под кожей. Рекомендуется как можно скорее обратиться к врачу, поскольку при отсутствии лечения в течение 24–48 часов рана может воспалиться, и инфекция может распространиться дальше.
Придя ко врачу, хозяева кота объяснили, что Ларкин - домашний кот и получил прививку от бешенства два месяца назад. Тем не менее, врач был обязан сообщить о случае в департамент здравоохранения, из-за чего они позже получили странное письмо по почте.
«Мы получили письмо с приказом держать Ларкина в карантине, - сказала хозяйка. - Мы отправили департаменту его данные о вакцинации и фото, чтобы показать, что с ним все в порядке. Они согласились его освободить».
Чтобы восстановить репутацию Ларкина, хозяйка опубликовала видео с подписью: «У него нет бешенства, он просто такой».
@mawwose He does not have rabies he just be like that #orangecatsoftiktok #orangecat #rabies ♬ original sound - Lena CM Lattimore
В видео в TikTok хозяйка успокаивает своего рыжего кота и заверяет его, что не сердится на него. Затем показывается полученное по почте письмо. Ларкин стоит рядом с письмом о «розыске», как будто его это вообще не волнует - он сделал то, что сделал, без капли сожаления.
«У бойфренда осталось несколько шрамов, которые, вероятно, останутся навсегда, но он любит Ларкина и совсем его не винит, - сказала хозяйка кота. - Он теперь понимает, что брать его голыми руками посреди драки было не самой умной идеей».
Что касается Ларкина и Джина, они снова ладят. В последнее время больших ссор между ними не было. Хозяйка объяснила, что они держат котов раздельно, когда «взрослых» нет дома.