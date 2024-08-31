ЗАБАВНОЕ ВИДЕО Кот, объявленный властями в розыск, нашел прощение в соцсетях

Два кота хозяйки, Ларкин и Джин, не были лучшими друзьями, но обычно ладили. Однако во время недавнего переезда в новый дом они поссорились. Бойфренд хозяйки попытался их разнять, но это оказалось плохой идеей.

«Он взял Ларкина на руки, чтобы унести его от Джина, но кот несколько раз укусил его», - рассказала хозяйка журналу Newsweek.

Хозяйка настояла на том, чтобы бойфренд обратился в скорую помощь, зная, что укусы котов могут быть опасны и быстро привести к заражению. Укусы и царапины кошек могут оставлять на коже человека небольшие, но глубокие раны.

Такие раны быстро затягиваются, однако бактерии изо рта кошки могут остаться под кожей. Рекомендуется как можно скорее обратиться к врачу, поскольку при отсутствии лечения в течение 24–48 часов рана может воспалиться, и инфекция может распространиться дальше.

Придя ко врачу, хозяева кота объяснили, что Ларкин - домашний кот и получил прививку от бешенства два месяца назад. Тем не менее, врач был обязан сообщить о случае в департамент здравоохранения, из-за чего они позже получили странное письмо по почте.

«Мы получили письмо с приказом держать Ларкина в карантине, - сказала хозяйка. - Мы отправили департаменту его данные о вакцинации и фото, чтобы показать, что с ним все в порядке. Они согласились его освободить».