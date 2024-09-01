Видео Ирене Кяосаар о школьной реформе: многие директора русскоязычных школ сами не очень верят в переход

«Первое сентября никогда не приходит так, что мы все готовы ко всему, - сказала Ирене Кяосаар. - И это любое первое сентября. В школах постоянно идет процесс изменения. Да, я директор эстонской школы, даже трех школ, но в Нарве - и все понимают, что ученики всех наших трех школ в 95-и процентах случаев - русскоязычные. Так что у нас переход каждый день, каждую неделю, каждый час - мы все время в переходе. Я понимаю, что очень многие директора русскоязычных школ сами не очень верят в переход, а руководить процессом, в который ты не очень веришь, особенно сложно. А школа сама может сделать очень и очень много. Всегда есть внутренняя мотивация человека и внешняя мотивация. Внутренняя мотивация всегда играет большую роль, потому что если человек внутри сам не верит и не хочет - понятно, что ничего не получится. А если внутренняя и внешняя мотивация совпадают - это самый идеальный вариант».