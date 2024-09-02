В первом в этом сезоне выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о реформе образования и переходе на эстонский язык обучения в школах. В фокусе дискуссии - учителя, их острый дефицит и квалификация. В студии собрались политики, директора и, конечно же, сами педагоги.
Видео ⟩ Министр образования об отсрочке для учителей: дойти до С1 все равно придется
В передаче приняла участие и министр образования и науки Кристина Каллас, которая отвечая на вопрос о принятом решении об отсрочке для учителей (учителя продолжающие изучать эстонский и владеющие категорией В1, получили годовую отсрочку для сдачи необходимого экзамена на В2), сказала следующее:
«Самая главная причина отсрочки - это то, чтобы педагоги, которые очень долго работали, имеют большой педагогический опыт и которым совсем чуть-чуть не хватило для сдачи экзамена, могли бы доучиться до уровня В2. Но все-таки В2 - это первая остановка, потому что окончательная остановка - это С1, потому что рано или поздно вам придется перейти на эстонский язык преподавания - начиная с 2029 года, с 2030 года, если не раньше. Дойти до С1 все равно придется».
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Осторожно, переход!» уже в этот понедельник, в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.