Видео Министр образования об отсрочке для учителей: дойти до С1 все равно придется

В передаче приняла участие и министр образования и науки Кристина Каллас, которая отвечая на вопрос о принятом решении об отсрочке для учителей (учителя продолжающие изучать эстонский и владеющие категорией В1, получили годовую отсрочку для сдачи необходимого экзамена на В2), сказала следующее:

«Самая главная причина отсрочки - это то, чтобы педагоги, которые очень долго работали, имеют большой педагогический опыт и которым совсем чуть-чуть не хватило для сдачи экзамена, могли бы доучиться до уровня В2. Но все-таки В2 - это первая остановка, потому что окончательная остановка - это С1, потому что рано или поздно вам придется перейти на эстонский язык преподавания - начиная с 2029 года, с 2030 года, если не раньше. Дойти до С1 все равно придется».