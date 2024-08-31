В пятницу в Канцелярии президента прошла дискуссия «Изгнание навсегда - 30 лет с момента ухода российских войск», где дипломаты, политики и журналисты вспоминали об уходе российских войск и обсуждали перспективы на будущее.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ 30 лет с момента ухода российских войск. Какие шаги должны быть предприняты, чтобы так было всегда?
Перевод: Валерия Ермакова
31 августа 1994 года президент Леннарт Мери объявил миру, что с этого дня на территории Эстонии больше нет иностранных войск, и теперь только от нашей мудрости зависит, чтобы так было всегда.