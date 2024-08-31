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Тартуский университет хочет заказать для руководства индивидуального коуча за 42 000 евро

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Главное здание Тартуского университета.
Главное здание Тартуского университета. Фото: Ragnar Peets

Согласно данным реестра госзакупок, Тартуский университет хочет получить индивидуальные управленческие коучинги для своего руководства. По словам представителя университета, это обычная практика, направленная на поддержку работы высшего руководства.

В документе о тендере указано, что университет хочет подписать договор на использование до десяти коучей. «Цель коучинга - предоставить руководителям Тартуского университета возможность сотрудничать с профессиональным управленческим коучем», - говорится в документе.

Ориентировочная сумма тендера составляет 42 000 евро.

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