ИНТЕРВЬЮ Министр Каллас: в эстонском образовании грядут большие перемены, русская школа уходит

- Наблюдаются ли попытки саботажа в школах, которые переходят на эстонский язык?

- Нет. Но переход в конкретной школе зависит от ее директора. Будет ли школьный руководитель продолжать его осуществлять, несмотря на противостояние? Он должен уметь убеждать людей в том, что это правильное изменение. А если директор сам его саботирует, то школа на эстонский язык обучения не перейдет

- Можете ли вы сейчас сказать, что все директора переходных школ готовы сделать все от себя зависящее, чтобы осуществить переход?

- Не все, но подавляющее большинство точно. Время покажет. Мы обязательно будем заниматься надзором, чтобы с этим переходом не получилось так же, как и с переводом гимназий на 60-процентное обучение на эстонском, когда на самом деле в классах за выполнением этого требования не следили.

Министр образования объявила на пресс-конференции о масштабных изменениях в своей сфере. Фото: Sander Ilvest

- Когда и в какой форме этот надзор придет в школы?

- Министерский отдел надзора вместе с Языковым департаментом начнут реально посещать занятия. Они будут следить за тем, действительно ли учителя первых и четвертых классов владеют эстонским и чем они занимаются на уроках. Это касается 70 школ. За год мы точно успеем проверить около половины из них.

- Понятно, что в первых и четвертых классах начинается переход, но насколько будет допустимо пользоваться русским языком в этих классах в первый переходный год?