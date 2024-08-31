Цахкна: налог на безопасность неизбежен

«В нынешней обстановке в сфере безопасности мы должны инвестировать в государственную оборону, как сумасшедшие. Да, мы вводим обширный налог на безопасность, который солидарно коснется всех, но мы не можем иначе, - сказал Цахкна. - Эстония станет государством, способным защищаться с первой секунды, не сдав ни миллиметра своей территории. Да, мы приобретем способность переводить нашу оборонительную деятельность в тыл противника, потому что мы видели, что Россия делает на оккупированных украинских территориях. Мы не сдадим ни одного шага и ни одного человека».

По словам Цахкна, без упорядоченной бюджетной политики все это невозможно. Он признал, что прошлые правительства в итоге своей деятельности оставили ушедшие далеко в дефицит бюджетные затраты, которые приходится по-прежнему латать.

«Это возлагает на нас обязанность сократить все разросшиеся затраты государственного аппарата, но также позволяет привязать пособия к потребностям - персонализировать их. «Ээсти 200» еще в прошлом году предложила надведомственные урезания. К сожалению, из-за нехватки политической воли мы потеряли время, но надведомственные урезания будут, и они будут довольно суровыми. В последующие годы мы урежем затраты на государственное управление на десять процентов», - пообещал Цахкна.