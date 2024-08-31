Пограничники на Чудском озере спасли четырех мужчин, упавших в воду

Перевод: Валерия Ермакова

Люди, попавшие в беду, сообщили о происшествии по номеру 112. На место происшествия выехала катерная патрульная группа из кордона Муствеэ, которая нашла пострадавших примерно в 1,3 километра от берега. Они находились в воде и держались за перевернувшуюся лодку. Пограничники немедленно приступили к их эвакуации на борт патрульного катера. Состояние пострадавших было удовлетворительным, медицинская помощь не потребовалась.

Лодкой управлял 37-летний мужчина, имеющий права и находящийся в трезвом состоянии. В лодке также были 34-летний, 36-летний и 37-летний мужчины. Пограничники также извлекли лодку из воды.

По словам руководителя кордона Муствеэ Марта Морозова, операция прошла успешно, и примерно через полчаса после получения сообщения о происшествии все пострадавшие уже были безопасно подняты на борт катера.

«Трое из них были в спасательных жилетах. На одном из мужчин жилета не было, но ему удалось удержаться на воде, схватившись за канистру. Этот инцидент подчеркивает важность спасательного жилета. Также всегда нужно иметь при себе мобильный телефон в водонепроницаемом чехле, это поможет вызвать помощь даже в случае падения в воду», - отметил Морозов.

В случае инцидента на воде звоните в Морскую и летную спасательную службу по телефону 619 1224 или по номеру экстренной помощи 112.