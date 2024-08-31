Liberation: Павел Дуров на допросе рассказал о контактах с французскими спецслужбами

Издание не уточняет, когда именно прошла эта встреча, однако пишет, что на ней Дуров дал понять, что ему «было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну». О какой информации идет речь, также неизвестно.

Источник издания добавил, что Дуров, с его собственных слов, «в рамках борьбы с терроризмом открыл официальный канал связи с DGSI с горячей линией и специальным адресом электронной почты». Обмен информацией по этим каналам позволил предотвратить несколько терактов, утверждает источник.

По данным газеты, после задержания Дуров выразил готовность к сотрудничеству и отдал французским силовикам свой мобильный телефон и код доступа к нему.

25 августа, как говорится в статье, президент Франции Эммануэль Макрон обсудил задержание Дурова с главой ОАЭ шейхом Мухаммед бен Заидом Аль Нахайяном. Детали их беседы не приводятся.