Без суда и следствия: эстонская служба помогает сохранить хорошие отношения после развода

По словам руководителя службы семейной медиации Карен-Паулийн Конкс, за первые два года своей работы эта услуга полностью оправдала себя: «Семейная медиация - это незаменимый инструмент, который помогает родителям находить решения, учитывающие интересы и благополучие детей. Мы гордимся тем, что смогли оказать родителям эффективную поддержку в сложных ситуациях и достичь соглашений, основанных на потребностях детей».

Успех услуги подтверждается положительными отзывами как родителей, так и детей. Один отец отметил, что достижение соглашений с помощью третьей стороны вне суда чрезвычайно важно для ребенка и самих родителей, так как это снижает стресс и приносит ясность. Родители хвалили эмпатию медиаторов, которые помогли сохранить хорошие отношения даже после развода. Также дети, родители которых воспользовались услугой, с радостью отмечали, что после разрешения конфликтов атмосфера в доме стала более спокойной и безопасной.

В настоящее время 33 квалифицированных медиатора предоставляют услугу на эстонском, русском и английском языках. За первые два года было начато 1510 процедур, из которых 1120 завершены. В ходе этих процедур было заключено более 400 соглашений о родительских правах, и многие родители достигли соглашений без официального договора, что означает, что количество успешных процедур еще выше.

Конкс подтвердила, что команда по-прежнему полна энтузиазма и продолжает работать над поддержанием и повышением качества услуги. Осенью этого года будет проведено тщательное исследование для оценки влияния семейной медиации на детей, семьи и государство в целом.