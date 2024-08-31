Один из любимейших нацистов Адольфа Гитлера - Отто Скорцени, похоже, более всего известен как человек, однажды спасший из плена Бенито Муссолини, а возможно, и как «самый опасный человек в Европе», пишет rus.tvnet.lv. Нельзя отрицать, что покрытое шрамами лицо оберштурмбаннфюрера СС действительно воплощает величайшие ужасы нацизма и неонацизма, что делает еще более удивительным тот факт, что он так и не понес наказания за свои преступления. Что же такое он совершил и почему для некоторых является героем, достойным триллера?