В Кырвемаа завершился 27-й Таллинский веломарафон Bosch Eesti. Это уже десятый сезон серии гонок на горных велосипедах.
По Аэгвийду промчались горные велосипеды
Сегодняшний финальный этап серии в Кырвемаа выиграл среди мужчин Йостен Вайдем, а среди женщин самой быстрой оказалась Жанель Уйбоканд. В гонках, стартовавших в Аэгвийду, приняло участие около 600 велосипедистов, также прошли детские заезды без учета времени для малышей разных возрастов.
Основная гонка на 47 км началась в полдень. Вначале большая группа держалась вместе, но на первых одиночных участках после 10 км произошел первый отбор, вперед вырвались шесть мужчин. После промежуточного финиша три гонщика - Йостен Вайдем, Герт Йоэяр и Пеэтер Тарвис - ушли в отрыв.
Утренний дождь в Кырвемаа сделал трассу быстрее, из-за чего никто из этой тройки не смог оторваться, и судьба победы решалась на финише. В тактической борьбе на финише лучше всего справился Йостен Вайдем (Fixus), выиграв гонку с результатом 1:40:04, это его четвертая победа в сезоне. Вторым с отставанием в две секунды финишировал Герт Йоэяр (Veloplus), еще через 11 секунд - чемпион Эстонии Пеэтер Тарвис (Veloplus) с результатом 1:40:17.
«Мне помогли одиночные участки на последнем километре, потому что, если на этом марафоне входишь в последний поворот первым, победа практически в кармане. Кажется, что после COVID-19 ноги все еще работают», - радовался победе на этапе и в серии в целом Йостен Вайдем.
В десятом сезоне серии Bosch Eesti Йостен Вайдем, который два предыдущих года занимал второе место, уверенно завоевал титул, одержав четыре победы и дважды финишировав вторым, уступая лишь Маркусу Паюри. Второе место в общем зачете занял Пеэтер Тарвис, а третье - победитель серии двухлетней давности Герт Йоэяр, который также был самым активным гонщиком сезона.
Среди женщин борьба была более интригующей. Лидер сезона Грете Стейнбург стартовала в лидерской майке, но ключевые шансы на общую победу были у Жанель Уйбоканд, которая должна была финишировать в пределах 40-50 места и обязательно опередить Грете. Так и случилось: Жанель Уйбоканд (Spordipartner Racing Girls) хорошо стартовала и выиграла сегодняшнюю гонку с результатом 1:51:42, а также весь сезон, опередив Грете Стейнбург (Spordipartner Racing Girls), которая финишировала второй с результатом 1:54:59. Третьей среди женщин сегодня финишировала чемпионка Эстонии Мари-Лийс Мёттус (Haanja RK) с результатом 1:58:10, которая также заняла третье место в общем зачете, уступив Грете всего три очка, что эквивалентно трем позициям в некоторых гонках серии.
«Дождя не было, но трасса была мокрая. В принципе, я не люблю ездить на велосипеде по мокрому, но выбора не было. Я хорошо стартовала и поехала в своем темпе, потому что мне нужно было показать хороший общий результат», - сказала победительница женской гонки Жанель Уйбоканд.
Так же, как и сегодня, в общем зачете сезона эти три женщины заняли те же позиции: Жанель Уйбоканд в четвертый раз стала общей победительницей серии, опередив Грете Стейнбург и Мари-Лийс Мёттус.
«Я начинала сезон с большими сомнениями, но сегодня - лучший день сезона!» - радуется победительница женской серии Жанель Уйбоканд.
В полумарафоне длиной 17 км среди юношей победу одержал представитель клуба Kuusalu RK Георг Салупуу с результатом 35:37, а среди девушек самой быстрой оказалась Миртел Лаат из клуба SK Rakke с результатом 38:53.
В общем зачете полумарафона лучшими среди юношей стал Магнус Нормак из клуба KJK, а среди девушек - Линда Элизабете Брилте из латвийского велоклуба Velolifestyle/Smiltenesbjss.
В командном зачете как на сегодняшнем этапе, так и в общем зачете серии победил клуб Veloplus, а среди женщин - Spordipartner Racing Girls.