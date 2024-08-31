По Аэгвийду промчались горные велосипеды

Счастливый победитель. Фото: Maksim Tund

Среди женщин борьба была более интригующей. Лидер сезона Грете Стейнбург стартовала в лидерской майке, но ключевые шансы на общую победу были у Жанель Уйбоканд, которая должна была финишировать в пределах 40-50 места и обязательно опередить Грете. Так и случилось: Жанель Уйбоканд (Spordipartner Racing Girls) хорошо стартовала и выиграла сегодняшнюю гонку с результатом 1:51:42, а также весь сезон, опередив Грете Стейнбург (Spordipartner Racing Girls), которая финишировала второй с результатом 1:54:59. Третьей среди женщин сегодня финишировала чемпионка Эстонии Мари-Лийс Мёттус (Haanja RK) с результатом 1:58:10, которая также заняла третье место в общем зачете, уступив Грете всего три очка, что эквивалентно трем позициям в некоторых гонках серии.

«Дождя не было, но трасса была мокрая. В принципе, я не люблю ездить на велосипеде по мокрому, но выбора не было. Я хорошо стартовала и поехала в своем темпе, потому что мне нужно было показать хороший общий результат», - сказала победительница женской гонки Жанель Уйбоканд.

Так же, как и сегодня, в общем зачете сезона эти три женщины заняли те же позиции: Жанель Уйбоканд в четвертый раз стала общей победительницей серии, опередив Грете Стейнбург и Мари-Лийс Мёттус.

«Я начинала сезон с большими сомнениями, но сегодня - лучший день сезона!» - радуется победительница женской серии Жанель Уйбоканд.

В полумарафоне длиной 17 км среди юношей победу одержал представитель клуба Kuusalu RK Георг Салупуу с результатом 35:37, а среди девушек самой быстрой оказалась Миртел Лаат из клуба SK Rakke с результатом 38:53.

В общем зачете полумарафона лучшими среди юношей стал Магнус Нормак из клуба KJK, а среди девушек - Линда Элизабете Брилте из латвийского велоклуба Velolifestyle/Smiltenesbjss.

В командном зачете как на сегодняшнем этапе, так и в общем зачете серии победил клуб Veloplus, а среди женщин - Spordipartner Racing Girls.