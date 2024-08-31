airBaltic собирается на IPO

На закрытой части заседания правительство Латвии решило, что начнет готовить первичное размещение акций (IPO) для airBaltic параллельно с продолжающимися переговорами по поиску стратегического инвестора, сообщил журналистам латвийский министр транспорта Каспар Бришкен.

Имя стратегического инвестора пока остается в тайне, сообщила латвийская национальная телекомпания LSM, как и то, какая часть авиакомпании ему будет предложена. Но сейчас со стратегическим инвестором airBaltic ведутся переговоры о продаже не контрольного, а миноритарного пакета, уточнил он.

Авиакомпания airBaltic завершила первое полугодие этого года с убытками в размере 88,8 млн евро, что резко контрастирует с прибылью, полученной за аналогичный период прошлого года.

В первом полугодии airBaltic перевезла 2,2 млн пассажиров, что на 11,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество выполненных рейсов, включая услугу аренды самолетов, увеличилось до 34 100, что на 11,8% больше.