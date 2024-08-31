Избранная в субботу председателем партии «Ээсти 200» Кристина Каллас заявила изданию Postimees, что ее первоочередные задачи на новом посту - это формирование команд для предвыборной кампании на местных выборах и принятие решений в правительстве, направленных на повышение конкурентоспособности Эстонии.
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Кристина Каллас: правительству необходимо начать принимать решения
Перевод: Валерия Ермакова
«Жители Эстонии ожидают от политиков решений, которые существенно улучшат конкурентоспособность нашей экономики. Мы все еще не вышли из фазы экономического спада, и на уровне правительства необходимо принимать решительные меры. У "Ээсти 200" есть соответствующие предложения», - сказала Кристина Каллас.