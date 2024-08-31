Кристина Каллас: правительству необходимо начать принимать решения

«Жители Эстонии ожидают от политиков решений, которые существенно улучшат конкурентоспособность нашей экономики. Мы все еще не вышли из фазы экономического спада, и на уровне правительства необходимо принимать решительные меры. У "Ээсти 200" есть соответствующие предложения», - сказала Кристина Каллас.