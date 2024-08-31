Хендрик Террас о предвыборной кампании: я спокойно сплю и не стыжусь перед мамой

«Это был крупнейший съезд "Ээсти 200" за всю историю. Я желаю Кристине много успехов, поскольку работа будет сложной. Я определённо окажу ей поддержку, насколько смогу. Теперь нам нужно сосредоточиться на подготовке к местным выборам», - отметил Террас.

Он посоветовал Кристине Каллас на посту председателя сначала наладить процесс принятия решений внутри партии. «Члены партии хотят понять, как формируются политические решения. На основе этого нужно двигаться вперёд и твердо отстаивать свои позиции», - добавил он.

По мнению Терраса, избирательная кампания прошла корректно и никаких негативных эмоций он не получил.

«Я спокойно сплю и не стыжусь перед мамой за то, что я сделал в ходе кампании. Я считаю, что всё прошло довольно дружелюбно. Мы хорошо ладим с Кристиной и продолжим сотрудничество», - сказал Террас.