Член Рийгикогу Прийт Ломп поделился в X (бывший Twitter) тем, что его ждал неприятный сюрприз по дороге из Эльва в Тарту!
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ВИДЕО ⟩ «У каждого болвана есть BMW!» Член Рийгикогу шокирован поведением водителя, который совершил опасный обгон
«Не каждый владелец BMW - болван, но у каждого болвана есть BMW!» - пишет Прийт Ломп, делясь в соцсетях тревожным видео, на котором видно, как водитель золотистого BMW совершает опасный обгон.
Начальник службы дорожного надзора Таави Кирсс прокомментировал видео: «Пожалуйста, отправьте нам его по этой ссылке. Мы займемся этим делом. Заранее спасибо!» - попросил Кирсс.