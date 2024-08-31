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ВИДЕО «У каждого болвана есть BMW!» Член Рийгикогу шокирован поведением водителя, который совершил опасный обгон

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Обгон.
Обгон. Фото: Postimees

Член Рийгикогу Прийт Ломп поделился в X (бывший Twitter) тем, что его ждал неприятный сюрприз по дороге из Эльва в Тарту!

«Не каждый владелец BMW - болван, но у каждого болвана есть BMW!» - пишет Прийт Ломп, делясь в соцсетях тревожным видео, на котором видно, как водитель золотистого BMW совершает опасный обгон.

Начальник службы дорожного надзора Таави Кирсс прокомментировал видео: «Пожалуйста, отправьте нам его по этой ссылке. Мы займемся этим делом. Заранее спасибо!» - попросил Кирсс.

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