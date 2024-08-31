Журналист: пищевая цепь социал-демократов не уступает по эффективности той, что была у Центристской партии

Перевод: Валерия Ермакова

Страндберг отметил, что пищевая цепь Центристской партии, существовавшая в Таллинне на протяжении многих лет, осталась без изменений; социал-демократы просто переняли ее у центристов.

Рууссаар добавил, что одно из обещаний социал-демократов при вступлении в должность весной заключалось в разрушении продовольственной цепи Центристской партии. «Для меня разрушение пищевой цепи означает что-то другое, чем просто ее перенимание», - отметил он.

По словам Страндберга, общественность ожидала, что с приходом новой власти в Таллинне изменятся и порядки, которые Центристская партия выстроила. Однако мэр Евгений Осиновский и другие социал-демократы не внесли никаких изменений.

«Центристская партия под руководством Михаила Кылварта была устранена, но на ее место пришли люди с тем же подходом, и по сути в городе ничего не изменилось. Если человек был обучен в Центристской партии быть бесчувственным злодеем, он останется таким и в другой партии. Люди чувствуют себя обманутыми, потому что по сути ничего не меняется», - отметил Страндберг.

Рууссаар предположил, что нынешняя коалиция в Таллинне продержится до следующих выборов, несмотря на назначение бывшей центристки Юлианны Юрченко кандидатом на пост старейшины района Ласнамяэ, поскольку у коалиции нет альтернативных вариантов.