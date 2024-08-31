Журналисты Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и Марек Страндберг в субботнем выпуске программы Keskpäevatund на радио Kuku выразили мнение, что пищевая цепь социал-демократов в Таллинне стала столь же эффективной, как раньше была у Центристской партии.
Журналист: пищевая цепь социал-демократов не уступает по эффективности той, что была у Центристской партии
Перевод: Валерия Ермакова
Страндберг отметил, что пищевая цепь Центристской партии, существовавшая в Таллинне на протяжении многих лет, осталась без изменений; социал-демократы просто переняли ее у центристов.
Рууссаар добавил, что одно из обещаний социал-демократов при вступлении в должность весной заключалось в разрушении продовольственной цепи Центристской партии. «Для меня разрушение пищевой цепи означает что-то другое, чем просто ее перенимание», - отметил он.
По словам Страндберга, общественность ожидала, что с приходом новой власти в Таллинне изменятся и порядки, которые Центристская партия выстроила. Однако мэр Евгений Осиновский и другие социал-демократы не внесли никаких изменений.
«Центристская партия под руководством Михаила Кылварта была устранена, но на ее место пришли люди с тем же подходом, и по сути в городе ничего не изменилось. Если человек был обучен в Центристской партии быть бесчувственным злодеем, он останется таким и в другой партии. Люди чувствуют себя обманутыми, потому что по сути ничего не меняется», - отметил Страндберг.
Рууссаар предположил, что нынешняя коалиция в Таллинне продержится до следующих выборов, несмотря на назначение бывшей центристки Юлианны Юрченко кандидатом на пост старейшины района Ласнамяэ, поскольку у коалиции нет альтернативных вариантов.
«EKRE и Центристскую партию в коалицию не возьмешь. Социал-демократы выбрали свою политику, они нацелены на русскоязычного избирателя и перенимают политику, которую ранее проводила Центристская партия», - отметил Рууссаар.
По словам Хыбемяги, в последнее время стало популярным выражение: «Социал-демократы - новая Центристская партия».
«Бывшая старейшина Ласнамяэ от Центристской партии Юлианна Юрченко, возможно, вернется на ту же должность уже как социал-демократка. Она - лишь симптом проблемы, основная причина заключается в том, что всегда найдется партия, понимающая, что если почти половина жителей Таллина - русскоязычные, было бы глупо не попытаться заручиться их голосами», - сказал Хыбемяги.
Он добавил, что назначение Юрченко кандидатом на пост старейшины района Ласнамяэ от социал-демократов создает впечатление, что у людей якобы нет собственного мнения или исторической памяти.
«Человек только что был членом Центристской партии, а теперь его считают идеальным кандидатом для реализации перехода обучения на эстонский язык и инициатив по превращению Таллинна в эстоноязычный город», - подчеркнул Хыбемяги.
Он также напомнил, что Юрченко не первая кандидатура, предложенная социал-демократами на пост старейшины Ласнамяэ после смены власти в Таллинне. Все предыдущие кандидаты также вызывали сомнения и не получили эту должность.
«Социал-демократы пытаются убедить жителей Ласнамяэ, что все останется, как было при Эдгаре Сависааре, но теперь голоса будут идти не Центристской партии, а социал-демократам», - сказал он.