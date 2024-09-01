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Зеленский призвал мировых лидеров дать Киеву все необходимое для защиты после очередных ударов по Харькову (23)

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Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: Chris Kleponis / Pool via CNP

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 921-го дня войны, 1 сентября.

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