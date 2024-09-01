Фото Автомобиль выехал на тротуар и врезался в столб автобусной остановки

«Он ехал со стороны центра города. Он ехал спокойно, не превышал скорость или что-то в этом роде. Это был несчастный случай со счастливым финалом- ни на остановке, ни на тротуаре людей не было, - сказал он. - Очевидно, что у водителя возникли проблемы со здоровьем, иначе как бы он так въехал».