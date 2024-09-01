В субботу, 31 августа, около трех часов дня у водителя микроавтобуса Mercedes, ехавшего по Нарвской улице в Раквере, возникли проблемы со здоровьем.
Фото ⟩ Автомобиль выехал на тротуар и врезался в столб автобусной остановки
Свидетель ДТП рассказал, что Mercedes совершил неожиданный маневр и автомобиль неожиданно развернулся на 90 градусов влево и остановился на тротуаре, врезавшись в столб остановки городского автобуса.
«Он ехал со стороны центра города. Он ехал спокойно, не превышал скорость или что-то в этом роде. Это был несчастный случай со счастливым финалом- ни на остановке, ни на тротуаре людей не было, - сказал он. - Очевидно, что у водителя возникли проблемы со здоровьем, иначе как бы он так въехал».
Пассажирка Mercedes также подтвердила проблемы со здоровьем у ее мужа.
Скорая помощь доставила водителя в больницу.