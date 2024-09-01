В интернет-магазине алкогольного магазина Araxes продается водка российского и белорусского производства.
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Фото ⟩ В известном эстонском алкогольном магазине до сих пор продается российская водка
Читатель Postimees сообщил, что в эстонском магазине продается водка страны-агрессора и ее сторонника. Судя по интернет-магазину, в продаже в Araxes есть два вида водки, произведенной в России, и четыре - в Беларуси.
Импорт крепкого алкоголя из России и Беларуси на территорию всего Евросоюза запрещен.