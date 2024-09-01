Фото В Эстонии отметили Ночь древних огней

Когда-то такие костры зажигались для того, чтобы показать путь морским судам. Сейчас же они зажигаются в последнюю субботу августа, чтобы показать единство проживающих на морском побережье народов и напомнить как себе, так и другим, что Балтийское море должно быть сохранено.