В Таллинне в 2024/25 учебном году будет работать 58 муниципальных общеобразовательных школ. В них будут учиться примерно 47 500 школьников, из них в первый класс пойдут 3800 детей. Учащимся в возрасте до 19 лет город предлагает пособие к началу учебного года.
Таллинн выплатит ученикам в возрасте до 19 лет пособие
По прогнозу Таллиннского департамента образования, в этом году в первые классы муниципальных школ пойдут 3800 учеников. В десятые классы пойдут около 3500 учеников, что примерно на 100 учеников меньше, чем в прошлом году.
По предварительным оценкам, 9900 молодых людей будут учиться в школах на гимназической ступени. Точное количество учащихся станет известно к 10 сентября, когда школы внесут данные в информационную систему EHIS.
«Этот учебный год имеет историческое значение, так как теперь дети во всех школах и детских садах столицы будут учиться на эстонском языке. Мы гордимся всеми руководителями и учителями, благодаря которым учебный год может начаться. Педагоги проделали огромную работу, чтобы переход на эстонский язык обучения прошел успешно, – сказал вице-мэр Алексей Яшин. – Желаю учителям и родителям позитивной энергии и терпения, которые определенно понадобятся для поддержки детей на их учебном пути. Всем ученикам желаю увлекательного учебного года, полного открытий и радости».
Яшин добавил, что начало учебного года часто влечет за собой значительную нагрузку на семейный бюджет, и город хочет внести свой вклад в поддержку детей.
«Мы понимаем, что начало нового учебного года может быть сложным и затратным для семей. Город Таллинн предлагает финансовую помощь, стремясь облегчить часть этой нагрузки, чтобы у каждого ребенка было все необходимое для дальнейших успехов», – сказал вице-мэр.
Учащимся в возрасте до 19 лет город выплачивает пособие к началу учебного года. Поступившие в первый класс получают ранцевое пособие в размере 320 евро, а учащиеся 2-12 классов и профессиональных училищ – пособие в размере 100 евро.
Ходатайство на пособие для несовершеннолетнего ребенка подает родитель, с 18 лет это делает сам учащийся. Заявки можно подавать с 18 сентября по 30 ноября в среде самообслуживания Таллинна. Совершеннолетние учащиеся смогут подавать заявки начиная с конца сентября.
Таллинн также предлагает поддержку детям через компенсацию расходов, связанных с хобби и занятиями спортом (см. информацию Пособия для детей, обучающихся в школах по интересам на эст.яз.). Кроме того, проект «Зеленая столица Европы» поддерживает приобретение велосипедов и велосипедных шлемов для детей в возрасте 10–15 лет в рамках программы «В школу - на велосипеде». Размер единовременного пособия на покупку велосипеда – до 100 евро и на покупку шлема – до 25 евро на ребенка. Заявки рассматривает Таллиннский департамент образования (см. Субсидия на покупку велосипеда).