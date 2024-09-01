Житель Латвии купил на аукционе скромную однокомнатную квартиру в Риге, причем по очень привлекательной цене, но потом узнал, что она находится в долевой собственности. Юрист подчеркивает, что, прежде чем покупать недвижимость на аукционе, следует выяснить, продается имущество, которое принадлежит одному лицу, или долевые части, пишет Rus.TVNET со ссылкой на портал LSM.lv.
Мужчина купил долю в квартире, но не смог попасть в свою комнату
Язеп, зритель программы Латвийского телевидения (LTV) 4.studija, два года назад купил недвижимость в Риге на аукционе. Сначала он думал, что покупает однокомнатную квартиру, но это оказалась комната в двухкомнатной квартире.
Язеп утверждал, что перед аукционом у него не было возможности увидеть, как выглядит квартира изнутри, так как его даже тогда не пустили в дом. Однако, не приняв во внимание это обстоятельство, он все же купил недвижимость за 6520 евро.
Только тогда Язеп понял, что купил совместную собственность. Он зарегистрировал ее в Земельной книге, сделал декларацию, но внутрь его не пустили.
«Я позвонил, пришел, сказал, что я владелец одной комнаты - впустите меня! Девушка поставила передо мной молодого человека, который оказал на меня психологическое давление. Если бы я не уехал, на меня бы воздействовали физически. Меня не пустили. Я написал в полицию о насилии в отношении меня. Полиция не отреагировала», - говорит Язеп.
Попытка попасть в помещение
Однако Язеп хотел войти в приобретенную совместную собственность, чтобы хотя бы посмотреть, как выглядит его часть имущества, но другая владелица квартиры была неумолима в телефонных разговорах. Тогда Язеп решил обратиться в суд. Суд принял решение о «вступлении во владение», однако совладельца по-прежнему не пускают в купленную им часть квартиры.
Язеп обратился к судебному приставу, заплатив 160 евро, но в квартиру так и не вошел.
«"Другая сторона" показала мне туалет, лестницу, участок земли, но не квартиру, где я задекларирован - мою собственность», - заявил он.
Рижанин понимает, что если он по незнанию купил долю в совместной собственности, то жить в двух проходных комнатах двум совершенно незнакомым людям, которые друг другу не очень нравятся, не получится. Поэтому он попытался предложить второй стороне разные варианты: заплатить за аренду или выкупить комнату. Он также пытался продать комнату, но покупателей тоже не пустили.
Другой собственник предлагает выкупить долю Язепа
Вместе с программой Язеп во второй раз попытался проникнуть в помещение в сопровождении судебного пристава и полиции. Второй владелец не пригласил его войти, но предоставил все счета за коммунальные услуги, которые Язеп не оплатил за два года.
Однако эта встреча оказалась более плодотворной, чем предыдущая, и хозяйка сама предложила купить долю Язепа.
Программа 4.studija выяснила, что сделка все-таки состоялась и Язеп уже продал свою долю совладельцу.
Несмотря на то, что эта двухлетняя совершенно абсурдная эпопея закончилась благополучно, оказывается, ситуация, в которую попал Язеп по неосторожности и незнанию, вовсе не редкость, говорят юристы.
Юрист: необходимо убедиться, покупается недвижимость или доля владения
Присяжный адвокат Евгений Шумейко признался, что в своей практике периодически сталкивается со случаями, когда люди предварительно недостаточно все выяснили и не уточнили свои права, поэтому узнают, что такое совместная собственность, только тогда, когда сами становятся совладельцами.
Совместная собственность - это право на одну неделимую вещь, принадлежащую нескольким лицам. Без согласия остальных совладельцев вы не можете ничего сделать со своей предполагаемой долей - ни продать, ни перестроить, ни сдавать в аренду.
«Аукцион - это другой правовой институт. Согласия не требуется, но совладельцы также могут сами участвовать в аукционе», - пояснил Шумейко.
Как отметил юрист, сейчас торги проводятся в электронном виде, а выписка из оценки недвижимости доступна на портале электронных аукционов,
где можно получить информацию о том, принадлежит ли выставленное на аукцион имущество одному лицу или оно является совместным с долевым участием.
Юрист призывает всех, кто решил купить квартиру на аукционе, не стесняться и в случае недоразумений обратиться к судебному приставу перед торгами или проконсультироваться с юристом. Решение, к которому удалось прийти Язепу и другому совладельцу, гораздо выгоднее для обеих сторон, чем возможный судебный процесс.
Видео: Сюжет программы 4.studija