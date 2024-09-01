Эстонская легкоатлетка Кармен Бруус в воскресенье ночью (по эстонскому времени) выиграла на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров в Лиме, Перу бронзовую медаль за прыжки в высоту с результатом 1.89.
Эстонская легкоатлетка завоевала на ЧМ бронзовую медаль
Бруус стартовала на высоте 1.75. И эта отметка, и отметки 1.80,1.84 и 1.87 подчинились ей с первой попытки. Высоту 1.89 Бруус взяла с третьей попытки. Это ее самый высокий результат в этом сезоне.
Чемпионкой мира стала сербская спортсменка Ангелина Топич (1.91). Серебряную медаль выиграла австралийка Изобель Луизон-Роу, поставившая личный рекорд 1.89. Этот результат она показала с первой попытки.