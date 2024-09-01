Несу ответственность, будем разбираться. За 20 лет трагедия в Беслане до конца так и не расследована

Российские власти пытались оспорить решение, но безуспешно. Тогда они поступили так же, как и со многими другими проигранными решениями ЕСПЧ — выплатили компенсацию (здесь она составила 2,95 млн евро), но ни о каком новом расследовании или активизировании уже идущего речи даже не зашло.

Фото: BBC

После начала войны с Украиной Россия начала разрывать связи со странами Евросоюза. Решение о выходе из Совета Европы и юрисдикции ЕСПЧ было одним из первых.

«Российские власти всегда отрицали любую свою ответственность за смерти в Беслане. ЕСПЧ решил, что они ее несут, — комментирует то решение Коротеев. — Решение ЕСПЧ — лучший доказательный текст про Беслан, который у нас есть. Суд, что важно, не стремился разрешить вопросы, которые так раскалывали российское общество — например, кто несет ответственность за первый взрыв, — но смог определить ответственность властей независимо от ответов на эти вопросы».

«Можно будет судить, куда идет Россия»

Книга шестерых журналистов Der Spiegel «Бесланское досье» в 2005 году заканчивалась абзацем: «По тому, каким будет отношение к жертвам злодеяния и как обойдутся с теми, на ком вина за гибель заложников — сгоревших грудных детей, убитых школьников и расстрелянных отцов, можно будет судить, куда идет Россия».

В 2024 году более, чем очевидно, куда Россия с ее не менявшейся с тех пор властью пришла.